Nakon ove revije, publici će se u 20h predstaviti Udruženje dizajnera YUnited Designers, Katarina Jarštajn sa svojim brendom Darkest White by Katarina B. i Atelier CRISTONATI Couture, dok su u 21h na programu revije Jezdimiro, House of MatИ, GOLE i MINAYMI.

Program 37. Fashion Selectiona nastavlja se u hotelu Hyatt Regency 24. novembra već tradicionalnim Kids&Teen Fashion Selectionom i revijom Gorim – Apsolutno fantastične za modele od 30 do 65 godina, i dizajnerskim kolekcijama Ninia by Sanja Konjović, Big Hug by Beka Zečević, MISI Studio, Marije Vitez, AYALY Multibrand Store, MIST Inspired by modesty i Double Trouble.