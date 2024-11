Bio je petak, 20. jun 1947. godine. Bagzi Sigel , ušao je oko 22.30 u kuću na Beverli Hilsu, koja je nekada pripadala Rudolfu Valentinu, a sada ju je on iznajmljivao za sebe i svoju devojku Virdžiniju Hil . Niko ga nije dočekao, jer je Virdžinija 12 dana pre otputovala u Čikago, pa u Francusku poslom - u Parizu je planirala da dogovori isporuku finih francuskih vina za Bagzijev hotel "Flamingo" u Las Vegasu.

U stvarnosti, posebno u Las Vegasu, gradu greha, mafijaške supruge i devojke imale su važnu ulogu u svetu s one strane zakona.

Novinarka i spisateljica Lisa Taunsend Rodžers, koja se u svom radu najviše bavi Las Vegasom, objavila je knjigu "Shameless: Women of the Underworld". U njoj govori o šest žena koje su imale bitne uloge u organizovanom kriminalu: Ketrin Keli, Boni Parker, Stefani St. Kler, Geri Rosental, Liz Reni i Virdžiniji Hil.

"Amerika je od početka do sredine 20. veka bila mesto gde su žene znale svoje mesto, a rodne uloge i pravila bili su još rigidniji u podzemlju tog doba. U običnom životu, podela na to šta rade muškarci, a šta žene bila je jako stroga. Još je gore bilo u mafijaškom svetu gde su čistile, pazile da sve štima u kući, bile ljubavnice i držale usta zatvorenim" , piše Rodžers.

Druga autorka, Endi Edmonds je u svojoj knjizi "Bugsy‘s Baby: The Secret Life of Mob Queen", 1992. godine, podrobno opisala Virdžiniju Hil. Rekla je da je od detinjstva bila vrlo čvrsta. Rođena je u porodici s desetoro dece, na siromašnom jugu, u teško, turbulentno vreme kada je "Amerika bila zemlja čiji su građani počeli da prihvataju huligane kao predvodnike društva".

Počela je da radi kao konobarica, a povremeno se bavila i prostitucijom. Tako je srela Džoa Epstajna, računovođu koji je radio za Ala Kaponea. On ju je i nazvao "Flamingo", jer je imala duge noge. Različiti izvori tvrde različite stvari - jedni da je bio lud za njom, drugi da je bio gej i nikad je nije pipnuo, nego su bili prijatelji do kraja života. U svakom slučaju, Epstajn je počeo da joj daje male poslove, zadatke koji će joj popraviti budžet.

"Prenosila je novac, poruke, koverte s mitom i novcem od reketiranja", napisala je Rodžers, "Odlazila je na konjske trke, kladila se, a s obzirom na to da je bila žena, nije bila sumnjiva. Policija je imala uobičajene osumnjičene, Hil nije bila među njima. Zato je mogla da prenosi novac i druge vredne, ukradene stvari, a da niko ne posumnja u nju."

Seks je oduvek bio njeno moćno oružje. Tako se u knjigama o njoj spominje kako je 1936. godine, na božićnoj zabavi kod Kaponeovog rođaka Čarlija Fišetija, pao oralni seks s domaćinom i još nekoliko top-mafijaša i to pred gostima i Fišetijevom suprugom.

Hil i Sigel, koji je svoje carstvo izgradio na krijumčarenju alkohola i kocki, i bio poznat kao izuzetno nasilan čovek i nemilosrdni ubica, upoznali su se u Njujorku, gde je ona došla kao kurirka čikaških gangstera. Iste večeri, u februaru 1937, kada su se prvi put sreli u jednom baru u Briklinu, proveli su noć zajedno. Ona će posle reći da joj je to bio "najbolji seks u životu".

Kasnije te godine, njegovi partneri su ga postavili za šefa Los Anđelesu. S obzirom na to da je imao lošu reputaciju čak i među mafijašima, zbog kratkog fitilja i mnogi mu nisu previše verovali.

Hil je u to vreme bila ljubavnica Džona "Zgodnog Džonija" Roselija, koji je iz Čikaga otišao na Zapadnu obalu, gde je radio s Džekom Dragnom, glavom kriminalne grupe Los Anđelesa. Informacije su putovale na sve strane zahvaljujući Virdžiniji. Na spisku njenih ljubavnika bio je i Pat Dikiko, filmski agent i producent, povremeni glumac i plejboj s čvrstim mafijaškim vezama.

"Nije joj bilo uopšte stalo do njega. Bila je na zadatku, radila svoj posao, špijunirala ga za čikaški ogranak" , napisala je.

Troškovi izgradnje doneli su Sigelu ogromne probleme. Predviđeni budžet je s 1,2 miliona dolara porastao na šest miliona, što je razbesnelo ulagače. Nije im se sviđalo njegovo ponašanje i smatrali su da pokušava da postane šef svih šefova. Iako je novac 1947. godine napokon počeo da pristiže, mafijašima to nije bilo dovoljno.

Prema zapisima iz "Muzeja mafije" (National Museum of Organized Crime and Law Enforcement) u Las Vegasu, u sledećih nekoliko nedelja nakon Sigelove smrti, dok je još bila u Francuskoj, Hil je čak tri puta pokušavala da oduzme sebi život. Četvrti put pokušala je da se ubije u Majamiju, nakon povratka u SAD, gde joj je Sigel kupio kuću. Otputovala je u Meksiko, a kada se vratila počela je da traži novi dom u Renu, u Nevadi i u Spokenu u Vašingtonu. Nije prekinula svoje veze s podzemljem iako se bojala da će završiti kao Sigel. Vlasti su je u to vreme već jako intenzivno pratile.