Crkveni kanoni ne propisuju kako deca treba da poste , pa to zavisi od navika i shvatanja njihovih roditelja. Ukoliko deca odrastaju u porodici u kojoj se pravoslavne vrednosti poštuju i sam post će doći kao prirodna stvar. Međutim, važno je da sami roditelji pokažu mudrost i ne ogreše se o svoje dete koje je još uvek u razvoju. Evo šta oci savetuju.

Neki kažu da deca ne treba da poste sredom i petkom i u dane četiri višednevna posta sve do svoje treće ili sedme godine života. Drugi govore da deca mogu biti razrešena tih posnih dana samo na beli mrs (mleko, jaja, sir). Šta je od ovoga ispravno i da li deca treba da poste kao i odrasli hrišćani?

- Da bismo odgovorili na ovo pitanje važno je razrešiti dilemu do koje godine je dete dete. Svima je poznato da dečje doba ima više faza razvoja. Ono je najpre – odojče. Zatim dolazi rano detinjstvo (od 2. do 3. godine), pa je dete predškolskog uzrasta, zatim je đak – osnovac, pa tako dalje, do dečaštva i puberteta. Za neke roditelje njihovo dete je "dete" sve dok ne odsluži vojsku, pa i kasnije. Očigledno, ne može se na sve ove faze "detinjstva" primeniti isti princip u pogledu posta, kaže episkop Atanasije