Gvinet Li iz Londona ima 55 godina, i do sredine 6. decenije života uspela je da stekne reputaciju "serijske ljubavnice " jer obilazi svet ne bi li u krevet odvela muževe drugih žena iz, navodno, humanih razloga. Ideja joj je da ispuni seksualne fantazije oženjenih muškaraca, kako njihovi brakovi ne bi trpeli.

Gvinet je imala samo 19 godina kada se šefu na poslu požalila zbog dečka koji ju je ostavio. On joj je rekao da "nema smisla plakati za nekim ko je nije vredan i da s obzirom na to da je lepa i pametna, svoje vreme treba da uloži u nekoga ko će joj to vratiti". Rekao joj je: "Previše vredite da biste gubili vreme na momke koji ništa ne daju, a jednako je lako upoznati bogatog tipa, kao i siromašnog."