- Čini se da vas suprug nije ni na koji način želeo da povredi, pa u tom razgovoru nastojte da ni vi njega ne povredite posramljivanjem ili izrugivanjem jer bi to mogao biti put prema kraju vašeg braka - upozorila je doktorka Čiber.

Slušaj vest

Jedna supruga obratila se psihologu za savet nakon što je zatekla svog muža u nesvakidašnjoj situaciji. Naime, ona se vratila ranije sa posla i ugledala da kako isprobava njenu odeću, uključujući i donje rublje, a suprug je celu situaciju okrenuo na šalu.

Shuttersotck

"Potom je priznao da ga to uzbuđuje i uveravao me da to nije ništa zbog čega bi trebalo da se brinem. U velikom sam šoku, mislim da više ne poznajem svog supruga, ne znam šta to znači i možemo li uopšte ostati zajedno nakon toga ili bi bilo bolje da se rastanemo. Ma, bolje da sam ga zatekla s drugom."

Psiholog je odgovorila zabrinutoj supruzi da nema nikakvog smisla napadati supruga, vređati ga ili posramljivati.

- Zdrav seksualni život može uključivati i često uključuje eksperimentiranje. Naravno, to treba biti nešto što je prihvatljivo i ugodno za oba partnera. Postoje različite stvari koje parovi vole zajedno da isprobavaju, a igranje uloga i odevanje neuobičajene odeće može biti deo toga. Nečiji fetiš, ako ne utiče na društveno, poslovno ili porodično funkcioniranje osobe, kao ni na odnos u vezi, ne bi trebalo da predstavlja problem. Takvo ponašanje supruga može jednostavno biti nešto što ga zabavlja i uzbuđuje u seksualnom smislu, a možda se u vašem odnosu ne oseća dovoljno sigurno da bi vam to otvoreno rekao ili predložio da se zajedno upustite u takvu igru.

Oleg Elkov / Alamy / Alamy / Profimedia

To može biti razlog zašto oblači takvu odeću nasamo, dok vi niste prisutni. Ako to za njega zaista nema nikakvo posebno značenje, kao što je sam rekao, i izvan seksualne sfere se takva sklonost ženskoj odeći ne prikazuje niti u jednom drugom aspektu života, smatram da to nije problem za vezu - kaže klinički psiholog Kamna Čiber, ali dodaje i da, ako se druga strana ne oseća ugodno s takvim oblikom seksualnih igara ili s takvom njegovom "zabavom", to treba otvoreno reći.

- Čini se da vas suprug nije ni na koji način želeo da povredi, pa u tom razgovoru nastojte da ni vi njega ne povredite posramljivanjem ili izrugivanjem jer bi to mogao biti put prema kraju vašeg braka - upozorava doktorka Čiber.

Šta je transvestizam?

Da je reč o transvestizmu, smatra i psiholog i i klinički seksolog dr Valeria Randone, koja pojašnjava da je transvestizam oblik fetišizma kod kojeg kontakt s fetišem, u ovom slučaju odećom suprotnog spola, izaziva snažno seksualno uzbuđenje.

Profimedia

- Ovakav oblik fetišizma uzrokuje veliku patnju kako kod osobe koja ga živi tako i kod partnera koji to otkriva. Osoba koja ima potrebu da oblači odeću suprotnog pola obično ima nagon da to radi često, naročito u situacijama stresa i emocionalne ranjivosti. To je oblik zavisnosti koji ga zapravo stavlja u neku vrstu zatvora u kojem se oseća vrlo usamljen - pojašnjava dr Randone. Dodaje da za transvestita ženska odeća predstavlja fetiš i da se uglavnom radi o muškarcima koji nose žensku odeću, dok je izuzetno rietko da je ženama muška odeća fetiš.

- Važno je imati na umu da transvestit nije homoseksualna osoba niti oseća potrebu da pripada drugom polu ili da promeni pol, kao što je to, na primer, slučaj kod transseksualaca. Transvestizam se događa zbog seksualnog uzbuđenja koje iz toga proizlazi, ali i kao anksiolitik i antistresna aktivnost - napominje.

Najbolji ishod za vezu je kada žena može takvu suprugovu sklonost da prihvati ležerno, a psiholog savetuje da se to pretvori u erotsku igru.

Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

- Kad u vezi postoje bliskost i empatija, i u seksualnom smislu takođe, transvestizam može predstavljati samo jednu vrstu erotske igre i zabave za par. Nažalost, češće se događa upravo suprotno, odnosno partner skriva svoju sklonost i oseća stid zbog toga. A kada partnerica to otkrije, oseća duboku nelagodu i razočaranje i se oseća kao da je doživela prevaru.

Transvestizam je u današnje vrieme još uvijek povezan sa sramom i osećajem krivice. Za osobu koja je transvestit i za par koji se s tim nosi, suočavanje s nelagodom i oslobađanje od osećaja stida predstavlja put da se spasi veza. U takvim je slučajevima ipak najbolje potražiti pomoć stručnjaka, gde će partneri na zajedničkom ili odvojenim psihološkim savetovanjima moći da razjasne svoje osećaje bez kritikovanja i osuđivanja s druge strane te pronaći način da se ponovo povežu.

U svakom slučaju, većina stručnjaka se slaže u tome da takvo otkriće, koliko god bilo bolno i šokantno za ženu, ne mora nipošto da znači kraj veze ili braka.

Profimedia

- Nema nikakvog smisla napadati supruga, vređati ga ili posramljivati. Ono što jeste nužno je otvoren razgovor o tome. Nešto što vam se u prvom trenutku činilo neprihvatljivim ćete nakon iskrenog razgovora možda moći da shvatite i gledate na to drugačijim očima. Naravno, sve zavisi od toga koliko ste spremni da pokušate da razumete, o odnosu kakav ste pre imali sa suprugom, kao i o tome koliko ste otvoreni prema mogućnosti da prihvatite nešto novo i drugačije, ne samo u vezi uopšte nego i u seksualnom aspektu odnosa.

Bane Bojanić o snimanju scena sa tranvestitom: