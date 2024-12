Želela sam da podelim sa njom kako sam godinama ponavljala noćne more o tom otkazu. Ali nisam mogla. Osećala sam nekako sažaljenje prema njoj, zbog osećanja koja su je motivisala da me otpusti.

"Vaše usluge nam neće više trebati", bila je rečenica koju je čula majka trogodišnjeg deteta, kad je dobila otkaz. Kako je objasnila glas je bio hladan, bez emocija, a onda je posle 20 godina saznala pravu istinu.

Svoju uspovest žena je podelila na portalu Huffpost, a mi vam njenu priču prenosimo u nastavku:

"Sećam se tog poziva kao da je bio juče. Moja urednica me pozvala ujutro, početkom ponedeljka 2005. godine, da mi saopšti tu vest. Njen glas je bio hladan, bez emocija, bez ikakvih saosećanja.

„Ne razumem,“ odgovorila sam na šok koji mi je izazvala. „Pisala sam nekoliko članaka mesečno. Imam ugovor!“ To je bila solidna zarada na koju sam računala otkako sam napustila stalni posao da bih se bavila odgajanjem tada trogodišnje ćerke. Šta ću reći mužu? Kako da nađem drugi stabilan posao u tako kratkom roku? Imala sam da platim vrtić, da kupim odeću i obuću za rastuću devojčicu. Kako je mogla ovo da mi uradi?

Očekivala sam izvinjenje — ili barem objašnjenje za moju nagli otkaz. Međutim, nikada nisam dobila ni jedno ni drugo. Zapravo, dva mog članka su odmah dodeljena drugima, a moja otkazana saradnja je bila obaveštena kolegama, koji su mi slali poruke sažaljenja. Bilo je to brutalno.

Ova žena nije bila samo moj šef, izlazile smo zajedno na piće i večere nekoliko puta, dolazila je na moju žurku za bebu. Nisam mogla da shvatim kako je mogla biti toliko bezdušna i okrutna — i iskreno, nikada to nisam zaboravila.

Sada, skoro 20 godina kasnije, pomerila sam se. Nikada nisam tražila preporuku za posao, niti sam je ikada ponovo kontaktirala — sve do pre nekoliko nedelja kada sam je slučajno srela dok smo šetale kroz Central Park. Naši psi su se pomirisali, a ona mi je poslala oprezan osmeh. Htela sam da se okrenem i pretvaram se da ona ne postoji, ali bila je brža.

"Prošlo je toliko vremena! Čitava večnost!“ povikala je. "Možemo li da se sretnemo na ručku?“

Jedva sam je prepoznala. Njena kosa je bila siva i skupljena u neuredan punđi. Nije bilo ni traga od elegantnog bob frizure Ane Vintur, poslovnog odela i štikli; nosila je trenerku i patike. Oklevala sam. Nisam znala šta da kažem. Nevjerovatno, rana je još uvek bolela, iako je prošlo toliko vremena.

Rekla je da joj pošaljem poruku — njen broj telefona je bio isti.

"Verovatno sam ga obrisala,“ odgovorila sam. Znala sam da jesam.

"Onda Instagram,“ viknula je dok je njen pas povukao uparkiranih koraka dalje u park. "Volela bih da se ponovo povežemo! Molim te!“

Razmišljala sam o tome celu nedelju pre nego što sam joj poslala poruku. Da li želim da provodim vreme s nekim ko mi je uništio karijeru i finansijsku sigurnost bez ikakvog objašnjenja? Ko nije mario šta se dešavalo sa mnom ili mojom porodicom, niti za haos koji je izazvala? Šta bi mogla da kaže što bi promenilo moje mišljenje?

I pretpostavljam da je moja radoznalost na kraju bila jača — i ona je rekla „molim te“. Složila sam se da se sretnemo u kafiću na Gornjoj Istočnoj strani. Bila je ranije, pila je espreso za stolom, kada sam ušla.

"Pa,“ započela je. "Kako je sve? Kako ti je ćerka?“

"Odrasla je. Diplomirala je na fakultetu.“

Kimnula je. „Sećam se kada je bila samo beba.“

"Osećala sam se čudno zbog nje, zbog osećanja koja su je motivisala da me otpusti. Da li bih se osećala slično da sam bila na njenom mestu u to vreme?“

Zadržala sam jezik. Ono što sam zapravo želela da kažem bilo je: "Sigurno jesi! Tada si me otpustila i uništila mi život!“ Umesto toga, naručila sam latte i pustila je da popuni tišinu pričom o preuređivanju njenog stana, o romanu koji istražuje, o TV seriji koju je želela da predstavi Holivudu. Ništa od toga nije bilo iznenađujuće. Nije bila osoba koja bi usporila — čak ni nakon što je njen magazin propao i većina njenih kolega otišla u penziju.

Do trenutka kada su stigle salate, prošla je kroz poslednjih dvadeset godina svoje briljantne karijere. Ono što je izostavila bila su detalji o svom privatnom životu; o haotičnom razvodu od njenog muža. Znala sam o tome iz industrijskog trača i iskreno, uživala sam u izveštajima o bilo kojoj nesreći koja joj se desila. To je bila odmazda, zar ne?

Prešla je rukom preko stola da bi me dotakla za ruku, i pomislila sam da će sada podeliti sve to. Umesto toga, rekla je nešto što me potpuno izbacilo iz takta.

"Žao mi je,“ započela je. "Pretpostavljam da tada nisam bila baš dobra ženska prijateljica.“

Nisam bila sigurna šta je time želela da kaže, samo da je njen glas bio blag i tužan.

"Bila je moja odluka da ne radim sa tobom,“ nastavila je. "Niko drugi. Nije bio to magazin, niti šefovi. Ja.“

"Zašto?“ zahtevala sam odgovor. „Zašto bi to uradila? Šta sam to uradila pogrešno?“

"Ništa. Ti si imala život koji sam želela. Bila si kod kuće sa svojom decom, a ja nisam mogla. Bilo mi je žao. Mrzela sam te. Zamišljam da to mogu da opravdam, ali nisam. Moram da se izvinim. To je bilo drugo vreme, ali to nije izgovor. Trebalo je da budem podržavajući žena koja pokušava da uskladi majčinstvo i karijeru. Strašno se kajem.“

Želela sam da je mrzim. Želela sam da joj kažem kako su njene akcije izazvale moju vrtoglavicu i stres koji mi je potrajao više od godinu dana, dok nisam ponovo pronašla ravnotežu. Želela sam da podelim sa njom kako sam godinama ponavljala noćne more o tom otkazu. Ali nisam mogla. Osećala sam nekako sažaljenje prema njoj, zbog osećanja koja su je motivisala da me otpusti. Da li bih se osećala slično da sam bila na njenom mestu u to vreme? Da li bih bila ljuta na drugu ženu koja pokušava da postavi granice na radnom mestu?

"U redu je,“ našla sam sebe kako kažem. "Stvari se dešavaju iz nekog razloga, zar ne?“

Čim su te reči izašle iz mojih usana, osećala sam se bolje. Ne samo zbog puštanja grge koju sam godinama nosila, već i zbog toga što se sada nalazim na mestu gde sam sada, u ovom trenutku.

Srećna sam. Zadovoljna sam, pišem nove i uzbudljive radove svakog dana — i niko to ne može da mi oduzme. Odrasla sam i zrela, i čudno je, ali ovo iskustvo sada odjednom više nije bilo važno. Smatrala sam ovu ženu svojom najvećom neprijateljicom, i sada se osećalo toliko dobro da je više ne mrzim i ne krivim.

Dakle, da, oprostiću joj. To nije značilo da je ono što je učinila bilo ispravno; to je jednostavno značilo da sam bila voljna da pomirim bol koji mi je nanela. Čim sam oprostila svom neprijatelju, osetila sam ogroman osećaj olakšanja i mira kako su me preplavili. Kao da sam preuzela kontrolu nad situacijom koja mi je izazvala patnju i prepisala narativ. Osećala sam se osnaženo.

Posle našeg ručka, moja stara neprijateljica je platila račun i napisala broj telefona na salvetu. "Nadam se da možemo postati prijateljice,“ rekla je.

Prijateljice? Ne. Ali prijateljski poznanici, mogu to da prihvatim. To je korak bliže — za nas oboje — ka izlečenju.

