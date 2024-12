- Nova žena je počela da radi kod mog muža pre oko godinu dana. Blisko su sarađivali i povremeno bi slali poruke jedno drugom, ali on je uvek bio otvoren u vezi sa tim šta se dopisuju. Ništa nije bilo tajno - objasnila je supruga koja je želela da ostane anonimna.

Ona je rekla da je koleginica udata i da ima dete, koje je istih godina kao i njihovo (šest godina), pa su se zbog toga povezali. Ali, bila je zabrinuta kada je saznala da su se njih dvoje našli na ručku, a on joj o tome ništa nije spomenuo.

- Prešao je u drugi tim u svojoj kompaniji, nisu više sarađivali, pa se ona rasplakala i rekla da joj nedostaje. Muž mi je to sam ispričao. Mislila sam da je to malo čudno i rekla mu da zvuči više kao emocionalna veza, međutim, on je ignorisao moje komentare. Ipak sam mu rekla da bi možda trebalo da se povuče iz tog odnosa - ispričala je ova žena.