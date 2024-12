"Post je put. Kad krenete na more u Grčku, ne dođete do Skoplja pa se vratite u Beograd, nego morate da produžite dalje da biste stigli. Post je put, znači od početka posta pa do praznika. Neki ljudi gledaju na post kao da je to teško. Ne kažem da je lako, ali je malo stvar i vežbe. Ako ste duže u veri i praktikujete sve postove, onda vam to lakše pada. Uverenja sam da oni koji ne poste nikako, pa poste tu prvu nedelju, njima teže pada tih 5-6 dana nego ceo post onima koji poste sva četiri posta preko cele godine", otkriva otac Radoslav.