Skoro da nema kuće u kojoj se ne prave pite, bilo da su slane ili slatke. Mogu da se jedu za doručak, kao predjelo za ručak, za večeru, a odlična su i užina ako preostane nešto za sutradan. Ali sigurno ste primetili razliku između pite koju napravite sami i one koju napravi neka iskusna domaćica. To je zato što one najčešće koriste jedan preliv, od kojeg svaka pita bude lepša i vazdušastija.