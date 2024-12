Preko cediljke namestite gustu gazu (možete staviti i nekoliko gaza presavijenih). U to naspite jogurt, pokrijete domaćinskom folijom i ostavite u frižider da se cedi preko noći, ali ne više od 8 do 10 časova. Jogurt, koji vam je ostao u gazi postao je domaći grčki jogurt, a preostalu surutku možete piti kao osvežavajući napitak.

Grčki jogurt možete napraviti i na malo drugačiji način. Za 1 šolju ovog jogurta potrebne su vam 2 šolje masnijeg mleka i 2 do 3 kašike običnog jogurta (na sobnoj temperaturi) i, naravno, gaza. Mleko zagrejete na srednjoj temperaturi dok ne dosegne 80C (gotovo pred kuvanje). Sklonite ga sa vatre, stavite u staklenu teglu i ostavite da se ohladi do temperature 40C. Sada umešajte obični jogurt. Teglu pokrijete krpom i ostavite na toplom mestu preko noći (8 do 10 sati). Sada ovu smesu cedite kao u prethodnom receptu, ali biće vam dovoljno 4 do 6 sati.