Znate kako kažu - na muci se poznaju junaci , a ako je iko junak u pravom smislu te reči, to su trudnice . Ne samo što nose bebu devet meseci, nego na kraju moraju da prođu i kroz bolan porođaj... da ne govorimo o svim onim stvarima koje mogu da pođu po zlu.

Međutim, kako to obično biva, uglavnom su najhrabriji i najglasniji oni "drugi". Tako je jedan snimak postao viralan nakon što je snimljen navodno jedan od članova ulične bande koji se našao u sali dok mu se devojka porađala.

On se isprva dobro držao dok nije bacio pogled na ono što se dešavalo na operacionom stolu, a potom se zateturao unazad i pao u nesvest.

Slični komentari su se samo ređali: "Svi su krimosi i face dok ne vide ženu kroz šta prolazi na porođaju", "'Žene su tako emotivne i dramatične', lika bukvalno ništa ne boli, niti se porađa, a opet, ON se onesvestio", "Ali ovo - probaću da ga uhvatim na kraju. Sestre su navikle na ove stvari", "Koliko je slab", "Nijedna žena se nikada nije onesvestila dok gleda čoveka kog su šutnuli u prepone. To je kraj debate", "Moj jadni muž je mislio da će tu biti neka zavesa pa neće videti ništa. Nakon svega je rekao 'nikada neću više moći da ne vidim to', ali se barem nije onesvestio", "Poštovanje za sve roditelje koji su prošli kroz ovo", "Ovo je odvratno, čoveče", samo su neki od komentara koji su se mogli pročitati ispod snimka.