Oči su oduvek bile najlepši, ali i najzagonetniji deo ljudskog bića. Sposobne su da odražavaju sve - od emocija do najdubljih tajni, a njihove boje i nijanse često postaju predmet fascinacije i divljenja. U svetu u kojem je sve moguće, jedno je sigurno: retko koja boja očiju ostavlja tako snažan utisak kao što to čini svetloplava . Megan Megs Ričmond , mlada žena iz Majamija, upravo je postala globalna senzacija zbog boje svojih očiju , koja je toliko jedinstvena da je oduzela dah milionima ljudi širom sveta.

Nijansa plave koju Megan nosi nije samo obična boja - ona ima gotovo nadrealnu dubinu koja izaziva osećaj da se gleda u nešto veće od običnog oka. To nije samo svetloplava boja, već nešto što podseća na boje ranog jutra na obali okeana - bledoplavo koje prelazi u jasne, prozirne tonove. Ovakve oči nisu samo lepe, one nose u sebi tihu snagu, kao da su same nositeljke nekog posebnog, skrivenog sveta. Izdaleka, ova nijansa može delovati jednostavno, ali čim se pogleda dublje, otkriva se složenost, kao da se iza nje skriva celo univerzum neotkrivenih mogućnosti.