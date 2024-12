Njen dečko radi u finansijama i radi od kuće. Dok on provodi dane za laptopom, ona je u teretani, na kafi ili kuva, što je postala njena dužnost.

Najveće godišnje istraživanje o stavovima mladih u Švedskoj, koje sprovodi agencija Ungdomsbarometern, prvo je pre godinu dana ukazalo na rast ovog trenda u zemlji , na osnovu odgovora ispitanika starosti između 15 do 24 koji su predvideli da će biti popularan 2024. godine.

Drugo istraživanje ove agencije, iz avgusta, ukazuje da ovaj trend čak postaje težnja među mlađim učenicama - 14 odsto ispitanica uzrasta od sedam do 14 godina su sebe opisale kao „nežne devojčice".

Ne postoje zvanični podaci o broju mladih „nežnih" žena koje su u potpunosti napustile posao i žive od primanja njihovih partnera kao Larson, ali Goranson kaže da je to verovatno mali procenat.

Međutim, ovaj trend je ipak postao glavna tema u Švedskoj , od mišljenja koja se iznose u dnevnim novinama, preko panel diskusija na Almedalenu, velikom godišnjem višestranačkom političkom forumu, do švedskog javnog servisa.

Ona smatra da je „veoma opasno " da žene žive na račun njihovih partnera i da to predstavlja „korak unazad" za polnu ravnopravnost.

„Ako imate ekonomsku mogućnost da to učinite [živite od primanja partnera], onda je to dobro za vas.

„A ako je to slika koju mladi ljudi imaju o tome kako izgleda normalan život, onda naravno, niste toliko uzbuđeni što osam sati dnevno treba da provedete na radnom mestu".

„I pomislim na moju majku i njenu majku, moju baku i moju sestru, sve njih, one su uvek pod stresom".

Šoka Arman, ekonomistkinja u jednom od najvećih švedskih penzijskih fondova SPP-u, kaže da ne veruje da će toliko devojaka i žena napustiti posao da bi to imalo uticaj na ekonomiju Švedske.

Međutim, ona pokušava da objasni Šveđankama da napuštanje radnog mesta (kao i nepuno radno vreme) može da utiče na njihove lične finansije, od štednje i penzija, do nivoa plata, ako se vrate na posao.

„Mislim da ono što treba više da zabrinjava je izvor toga, a to su problemi sa mentalnim zdravljem, sindrom sagorevanja na poslu i sve to, jer to ne pogađa samo mali broj mlađih žena koje danas žele da budu „nežne" i da ih neko izdržava", kaže ona.