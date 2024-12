Protojerej je istakao da to što neki slave slavu u restoranima i sa muzikom nema veze sa pravoslavnim poimanjem krsne slave.

– Nekada su domaćini dvorili slavu, gosti su sedeli i bili na obedu , a domaćin je stajao i nije želeo da sedne poštujući svetitelja koga proslavlja i poštujući goste koje je prizvao u svoj dom. Sa druge strane, mi sada hoćemo da tu atmosferu prenesemo u kafanu, to ne ide jedno s drugim. Bolje je da čovek ne slavi nego da slavi naopako , da slavi onako kako ne priliči pravoslavnoj veri i pravoslavnim hrišćanima – objasnio je Radović.

– To nije u onom smislu u kome mi darujemo jedni druge prevareni s tim da je Deda Mraz taj koji dolazi i donosi poklone, jer to je plod potrošačkog društva gde se želi da se što više kupuje da na taj način imaju koristi od nas. Mi proslavljamo Svetog Nikolu koji je bio darodavac, ali nije davao onima kojima nije potrebno. Nije davao da bi dobio zauzvrat, nego je davao i pomagao sirotinji. Dakle, u tome jeste draž i lepota davanja, a s obzirom na to da je sada post još više moramo da razmišljamo o tome, da oplemenimo svoja srca postom i molitvom, da ih otvorimo i da učinimo da u njih smestimo nesmestivoga boga, novorođenoga Hrista za čiji praznik se pripremamo postom, molitvom, smirenjem i da shvatimo da post ne smemo da svedemo na tanjir, da je post nešto mnogo uzvišenije i veće i da treba dobrim delima i ljubavlju da ga začinimo.