Pasulj prebranac na hilandarski način

U lonac sipajte krupno isečen crni luk, pola količine od pasulja i maslinovo ulje (ako je dan kada se, po Tipiku, ulje koristi). Kuvajte na tihoj vatri. Na polovini kuvanja blago promešajte drvenom varjačom. Pri kraju kuvanja, stavite dve do tri iseckane, manje glavice crnog luka, malo belog luka i crvenu, mlevenu, slatku papriku.

Kada je pasulj kuvan, zrna meka, voda skoro isparila, u lonac stavite oljušten i sitno isečen zreo paradajz (trećina količine pasulja), so i dosta peršunovog lista. Jelo neka još neko vreme krčka.

Posna sarma od kiselog ili slatkog kupusa

Priprema: Blago zagrejte ulje i dodajte iseckane crni i beli luk i malo vode. Izdinstajte. Kad je luk do pola gotov, dodajte šargarepu, celer, paškanat i koren peršuna isečene na kockice i dinstajte oko 7 minuta, a zatim dodajte začine i kuvajte još nekoliko minuta. Skinite s vatre i dodajte na kockice iseckan krompir, pirinač, sojine ljuspice (prethodno potopljene u vrelu vodu s nekoliko listova lovora). Vodu procedite i dodajte seckan peršunov list, orahe i dve kašike paradajz soka. Sve dobro izmešajte i punite listove kupusa, zelja ili vinove loze, koje je potrebno prethodno obariti u vreloj vodi, tek koliko da omekšaju. Sarmice se uvijaju tako što se na koren lista stavi jedna do jedna i po kašika nadeva za srednje listove, a dve do dve i po kašike za velike, i uvije dok ima lista. Krajeve lista koji ostanu sa strane ušuškajte ka unutra. Poređajte sarmice u šerpu i nalijte rastvorom vode i paradajz soka. Kada su skuvane, pažljivo premestite u zemljani ili vatrostalni sud i zapecite u rerni oko 20 minuta.