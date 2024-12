Preljuba je u današnje vreme sve češća u brakovima. A bivša eskort dama otkrila je razloge zbog kojih muškarci odlučuju da varaju svoje partnerke. Samanta Iks radila je u ovoj industriji šest godina, a sada je objasnila da, oni koji su odlučni da švrljaju sa strane, uvek mogu naći vremena, bez obzira na to koliko imaju obaveza.

Samanta je upozorila da bez obzira na to koliko brak izgleda skladno, muškarci i dalje toliko varaju da eskort-industrija uspeva da se održi i tokom recesije. Na osnovu svog iskustva s oženjenim muškarcima, njihove razloge za prevaru podelila je u tri kategorije.

"Moj posao nije da osuđujem. Ako sam išta naučila u svojoj ulozi Samante, to je da ovo nije savršen svet, mi nismo savršeni ljudi i svi rade samo najbolje što možemo. Najpre mi je bilo teško da razumem zašto srećno oženjeni muškarci traže intimu na drugom mestu, bilo da je to s eskort-damama ili imaju duge veze. Vidim, čujem i upoznajem dovoljno oženjenih muškaraca zbog čega ne želim da se udam. I uveravam vas, nisu samo muškarci ti koji varaju. To radi i puno žena, a ja sam imala puno klijenata slomljenih aferama svojih supruga', rekla je.