Zvezdi OnlyFansa , Lili Filips (23) , preti zabrana korišćenja sajta AirBnB nakon što je spavala više od 100 muškaraca tokom noći u otmenom londonskom stanu koji je iznajmila, i sve to snimila.

„Šokiran sam. Živim ovde više od godinu dana i nisam video mnogo ljudi koji su ulazili i izlazili iz stana otkako sam ovde. Nisam imao pojma. Nisam čuo ništa o ovome, tako da je ludo. To je izuzetno čudno, a nisam ni znao da je to legalno. Samo sam šokiran jer nisam ništa video ni primetio, pa nisam znao da je neko tamo. Ranije sam imao kontakt sa vlasnicima kada je došlo do curenja u mom stanu. Izgledaju kao fina porodica. Ovde je tiho pa sam iznenađen što čujem da se ovo ovde dogodilo", izjavio je jedan komšija.