Kristina Savina (29) i Sam Juma (30) jedan su od najpoznatijih mešovitih parova na društvenim mrežama i imaju veliku bazu pratilaca koja broji skoro milion. Kristina je belkinja, a Sam je tamnoput i zbog razlike u boji kože neretko su na meti loših komentara, na šta se oni ne obaziru.

Njihova ljubav traje skoro osam godina, a sve je počelo tokom jednog letovanja koje su oboje provodili na Kubi. Upoznali su se u baru, iskre su odmah planule i posle vremena koje su proveli zajedno tokom odmora, počeli su da žive zajedno u Africi.

"Šetali smo zajedno, držali naše dokumente u rukama, a neko je počeo da me ispituje da li sam Samova advokatica. Takođe su njega znali da pitaju da li je moj turistički vodič. Čak i osoblje restorana prema nama zna da se ponaša drugačije - više me uvažavaju, postavljaju mi više pitanja i češće me gledaju u oči, dok u Sama gledaju neprijateljski, a ponekad čak i nepristojno bulje u njega," ispričala je Kristina za britanske medije.

A negativni komentari se ispod njihovih zajedničkih objava na društvenim mrežama samo nižu.

"On je s tobom samo zbog novca", "Kako ga uopšte vidiš noću", "Mora da joj uzima brdo love", "Ne znam šta joj se sviđa na njemu, odgovor je sigurno u gaćama", samo su neki od grubih i neumesnih šala koje im ljudi pišu, ali, srećom, Kristina i Sam ne obaziru se previše na njih.

"Ljudi koji nas vređaju na društvenim mrežama, mislim da oni samo žele pažnju. Mi svakako ne gubimo glavu zbog toga kako se drugi ljudi odnose prema nama i našem odnosu. Sam i ja imamo čvrstu vezu koju niko ne može da nam uništi. Kada upoznate onog pravog, ništa drugo nije važno," ispričala je Kristina za "Need To Know", piše Jutarnji.hr.

Ovaj je par zato odlučio da sve kritike i osude pretvori u zabavu - pa sada svakodnevno snimaju video snimke za TikTok kojima zapravo odgovaraju na uvrede pratilaca. Žive zajedno u glavnom gradu Ugande, Kampali, što je ujedno i Samov rodni grad. Njemu je otac iz Ugande, a majka iz Sudana, a ima još tri brata i tri sestre.

"Ljubav nema boju. Moji roditelji žele najbolje za nas i videli su dobrotu u Samu, to nam je olakšalo stvari", ispričala je zaljubljena Kristina, koja će svome voljenom Samu uskoro reći i sudbonosno "da".

Nakon venčanja, nemaju se nameru da se sele iz Afrike, već kuju velike planove.

"Ostaćemo ovde jer smo pronašli svoj mir. Sve je lako i ljudi su ljubazni. Kristinu tretiraju kao kraljicu gde god da ode. Radi se o tome da Afrikanci vole sve ljude," objasnio je Sam, prenosi "Need To Know".

