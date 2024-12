Međutim, problemi sa težinom nisu stali tu. Ušla je u vezu koja je dovela do još većeg opuštanja, pa je došla do 135 kilograma. "Opustila sam se i ugojila još više", iskreno priznaje Milica.

- On mene dečko stvarno nije vređao zbog kilaže . Istina je da me je ostavio. Poslao mi je poruku i ispričao mi je razlog raskida. Svakako sam ja znala da je razlog raskida kilaža . Rekao je da je i zbog zdravlja, kako treba da budem srećna, nije imao razloga da mi se izvinjava. Postoje stvari koje nisam ispričala, niti ima potrebe da pričam. Sada kada pogledam iz ove situacije, da nije to uradio ko zna šta bi bilo sa mnom - rekla je Milica.

- Kritikovali su me što sam baš tada odlučila da smršam, zašto se nisam trudila da izgubim na kilaži dok smo još bili zajedno. Ali, to je bio jedan od razloga. Meni on više nije sfera interesovanja, ali tada je to bio povod da se pokrenem. Posle sam shvatila da sve što radim treba da radim isključivo zbog sebe. Kad vidim fotografije pre i posle kažem - Milice, ti nisi normalna, šta se sebi dozvolila, dodala je.