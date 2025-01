Iako bi to mnogi hteli, eliksir života i dalje nije pronađen. Zato se neke osobe odlučuju na drastične korake da bi zauvek ostali mladoliki. Jedna od njih je Marsela Iglesijas (47), koja je izdvojila oko 100 hiljada dolara na razne kozmetičke zahvate da bi izgledala mlado. Uz to, Marsela prima transfuzije krvi svog sina Rodriga (23) da bi sprečila starenje, prenosi New York Post.