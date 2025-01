" Postoji termin iznenadna srčana smrt. To znači da je naglo došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja, kao i da se dogodilo u kratkom vremenskom periodu, trajući svega od nekoliko minuta, do pola sata. Važno pitanje jeste da li je Milorad Milinković ranije bolovao od neke bolesti ," kazao je profesor Ristić u intervjuu za Srećnu Republiku , a zatim istakao problem koji se često zanemaruje.

"Može, postoji takozvana služba restitucioni savet. To je organizacija koja je stvorena da se na ulici, odnosno u spoljašnjoj sredini može pomoći pacijentima kojima je pozlilo. To je zapravo kurs. On je važan jer se organizuje profesijama koje nisu medicinske kako bi obični ljudi, na primer trgovci, znali adekvatno da pruže pomoć ljudima u nevolji. Važno je dati pomoć u prvih nekoliko minuta kada srce zatreperi. Prva pomoć je masaža srca i veštačko disanje," naglasio je on za Republiku.