"Kada vam neko kaže "Osećajte se kao kod kuće" uglavnom to ne misli bukvalno. Ne bi trebalo da dižete noge na sto ili na trosed, osim ako nije reč o veoma bliskom prijatelju, i ne bi trebalo da otvarate frižider osim ukoliko vam domaćin to ne zatraži. Uvek sačekajte da vam domaćin da zeleno svetlo pre nego što pomerite ili uzmete neki predmet. Ili mu bar zatražite dozvolu pre nego što to uradite," savetuje za "HuffPost" Džodi R. R. Smit, stručnjak za bonton i direktor kompanije "Mannersmith Etiquette Consulting" koja se bavi seminarima i predavanjima iz oblasti bontona.