Analiza sveštenika ističe glavne faktore koji dovode do pucanja i razvoda braka , a to može biti perspektiva koja će mnogim ženama biti bliska i razumljiva. Razmatranje ovih razloga pruža priliku za dublje razumevanje dinamike partnerskih odnosa i zahteva koje oni postavljaju pred oba partnera.

- Ona mu prišla on stidan, on se složio, oni se zabavljaju, ona kaže ajde levo, on levo, ona pita šta će da jedu, on prepusti njoj sve odluke. Dođe brak, on čeka njenu komandu i onda dobiješ ženu koja je isfrustrirana. Dođu mi onda žene kada se venčaju i žale se na muža da sve prepuštaju njima i da se iza njih kriju, ali onda je kasno. Ili devojka koja vidi da joj je momak nasilan, da voli da tuče druge, pa se onda žale na njih u braku da su siledžije. Sve to se vidi i pre braka - objašnjava otac Predrag Popović.