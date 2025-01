Ona je čak i otkrila ime šminkerke , koja do tada nije imala ovu društvenu mrežu. Malo je prošlo, a njena igra se okrenula protiv nje. Svi su se složili da ruganje šminkerki, govorenje loše o njenom radu i to njoj iza leđa, a onda postavljanje videa nekoliko meseci kasnije i tako javno uperiti prstom - nije u redu.

Šminkerka je ubrzo otvorila profil na mrežama , pogledala o čemu se radi, a ubrzo snimila i svoju stranu priče. Kako navodi, imale su probno šminkanje i bila je voma zadovoljna i uzbuđena, ali je htela samo dve sitne korekcije što se tiče boje senke na očima. To je ispunila na šminkanju pred venčanje i njen osmeh je sve govorio. Šminkerka, kojoj se glas tresao dok je branila godine svog rada koje su mogle da padnu u vodu, istakla je i da mlada ni u jednom trenutku nije izrazila svoje nezadovoljstvo.

- U svetu kada društvene mreže mogu biti najtoksičnije, vi ste mi pokazali da mogu biti i veoma dobre i korisne. Podrška je ogromna, nisam ni sanjala da ću pričati sa ovoliko ljudi. Ovo je posao koji radim godinama i daleko sam od osobe koja misli da je najbolja u svom poslu. To što se ona umila nekoliko puta nije me pogodilo, jer je to njen novac, platila je tu šminku. Mene boli jer je sve vreme sa mnom pričala kao sa drugaricom i hvalila je moj rad čak i nakon šminkanja. Ali, takvi su ljudi ponekad - istakla je u jednom od svojih videa.