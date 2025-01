U izjavi za Fabulous Online, Bonin PR tim je potvrdio: "Spavala je s 1057 ljudi. Kad je dosegla brojku od 1000, još je 57 ljudi čekalo u redu , a Boni je želela da ih zadovoli pre nego što je završila smenu od 12 sati", izvestili su. S obzirom na to da 12 sati sadrži samo 720 minuta, ako su Bonine tvrdnje istinite, to bi značilo da je svakom učesniku posvetila manje od jednog minuta.

Međutim, u komentarima ispod njenih videa, mnogi su brzo postavili pitanje zašto je to učinila – i zašto su muškarci želeli da učestvuju. "Kako sramotno!", "Tužno je što su i muškarci to hteli – sve zbog slave i novca", "Zašto bi iko ovo učinio?" samo su neki od komentara.

"Radila sam u kancelariji od devet do pet, provodila vreme u saobraćajnim gužvama i imala 20 dana godišnjeg odmora. Jedno vreme sam to prihvatala", rekla je. "Mislila sam, 'OK, ovo je život, to je najbolje što mogu da dobijem'. A onda, kad počneš da razmišljaš, zapitaš se hoćeš li u staračkom domu pomisliti: 'Trebalo je da uradim nešto više, nije trebalo da brinem šta ljudi misle o meni."