Za mnoge je januar mesec kada se trude da budu bolji, da naprave više nego prošle godine i usvoje nove navike poput zamene alkohola dobrom starom vodom. Ako želite da se fokusirate na bolje zdravlje i pitate se odakle da počnete, možda vam može pomoći primer JutjuberaSkota Luua.

Godine 2020. ovaj je kreator želeo je da otkrije da li će povećanje unosa vode tokom dužeg razdoblja uticati na njegovu produktivnost, piše UNILAD.

Njegova ideja bila je da utrostruči uobičajeni unos vode na 30 dana i dokumentuje proces u Jutjub videu. Kao neko ko pre nije pio mnogo tečnosti, razumljivo je da je prvi značajan učinak koji je Luu osetio nakon što je počeo da pije tri litre vode dnevno bio potreba za odlaskom u WC.

Otkrio je da je tokom eksperimenta doživeo ''ogromno, ogromno, ogromno povećanje mokrenja'', tvrdeći da je umesto uobičajenih šest odlazaka u WC, sada išao između 12 i 13 puta dnevno. Međutim, istakao je i korisniji učinak pijenja toliko vode u ranim danima izazova – ujutro više nije osećao maglu u glavi nakon kasnonoćnih sesija montiranja videa.

''Sada, kad sam započeo ovaj izazov s vodom, popijem pola litre vode ujutro i to je kao da pijem jasnoću'', objasnio je. 'Odmah osetim razliku u energiji, i to je pomalo čudno. Međutim, prilično sam siguran da je to samo moj um koji reaguje na podražaj pijenja toliko vode.'' Osim toga, Luu je tvrdio da je izbacio popodnevne odmore iz svoje dnevne rutine. ''Pre eksperimenta svaki dan bih odspavao 20 minuta popodne. Tokom eksperimenta to se smanjilo na šest dana od 30. Nivo energije: definitivno povećana", rekao je.

Zanimljivo je da je, kako je izazov napredovao, primetio da više nije osećao trenutni nalet energije nakon što bi popio vodu. Verovatno je razlog tome što se njegovo telo prilagodilo golemoj količini tečnosti koju je unosio. Zaključujući svoj uspešan eksperiment, Luu je napomenuo da pijenje vode nije ''čarobna pilula'' koja može rešiti sve vaše probleme.

"Ako nemate svoj život pod kontrolom, voda će vam samo dati više energije da nastavite obavljati neproduktivne zadatke. Međutim, ako imate nameru i fokus, ispijanje više vode pomoći će da povećate jasnoću i energiju, poboljšate izdržljivost koncentracije, smanjite potrebu za dremanjem i izazvaće češće mokrenje'', smatra Jutjuber.

Luuov video od aprila 2020. prikupio je 201 hiljadu pregleda i stotine komentara korisnika platforme koji su ga pohvalili. Jedan korisnik je napisao: "Ovo je tako motivišuće i inspirativno. Hvala vam puno na ovome! Jako sam zahvalan."

"Sećam se kada sam godinu dana zamenjivao sva pića vodom, čak i na porodičnim okupljanjima, i moram reći da mi je to bila najbolja godina. Nadutost mi se smanjila i nisam se osećao tromo nakon obroka kao kad bih pio gazirane sokove", napisao je neko drugi. Treći je komentarisao: "Moj nivo šećera u krvi je pod kontrolom nakon što sam dve nedelje pio više od tri litre vode dnevno. Pitam se da li dijabetes simptom nedostatka vode u organizmu."

