Na internetu su se povele mnoge rasprave kada je u pitanju higijena . Od toga treba li prati noge, do toga koliko često treba menjati posteljinu, pa čak i tuširati se i čini se da svatko ima drugačije mišljenje. A koliko često treba menjati donji veš ?

Većina ljudi pretpostavlja da je ispravan odgovor svakodnevno. No, većina medicinara zapravo kaže nešto drugo. Iako mnogi smatraju da je svakodnevna promena nužna, zapravo postoji nekoliko stvari koji utiču na učestalost menjanja, kao što su vrsta donjeg rublja, vaše aktivnosti i vremenski uslovi.

Anketa iz 2023. koju je proveo Newsweek potvrdila je opštii konsenzus, a to da je 47 posto ljudi menja donji veš svaki dan. Čini se da je to najzdravija stvar jer stručnjaci kažu da višednevno nošenje donjeg veša može povećati šansu da dođe do problema s kožom.