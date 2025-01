- Moj muž je pokvario dan našeg venčanja, a ova priča me proganja već 11 godina. Samo želim da je ispričam. Nikada nisam želela veliko venčanje. Nikada nisam želela da me ljudi gledaju dok hodam kao oltaru ili nešto slično. Pa smo samo otišli ​​kod matičarke. Bila sam se dobro i veoma srećna. Bili smo u braku oko 60 sekundi kada je matičarka rekla: "Volim da radim ove ceremonije, i bila bih srećna kada biste se vratili da me vidite za 10 godina i dali mi do znanja da je sve u redu." - započela je ona, prenosi Ona.