Mlada, nakon što se prašina slegla, kaže da je to bila "najbolja odluka" koju je ikada donela.

Jutro na dan vašeg venčanja trebalo bi da bude ispunjeno uzbuđenjem i radošću, ali za Aleksis to nije bilo - tako da je otkazala celu stvar, uz komentar od šest reči, dok je njen verenik ležao pored nje.

Aleksis, koja je u to vreme imala 23 godine, otkrila je da je bila "prestrašena" da će je svi mrzeti nakon što je donela hrabru odluku da zaustavi njeno venčanje vredno 30.000 evra. Bilo je još teže jer je Aleksis zapravo spavala u krevetu sa svojim verenikom kada je shvatila da pravi veliku grešku. Iako je to bio neverovatno težak izbor, posebno ujutru na dan njihovog venčanja, Aleksis kaže da je to bila "najbolja odluka" koju je ikada donela.

Foto: Profimedia

Upoznali su se u srednjoj školi sa 16 godina i imaju ćerku od skoro četiri godine. Iako je Aleksis znala da nije zaista srećna, trebalo je da se venčaju u Hantingtonu, Indijana, SAD, 16. aprila 2023. godine.

Međutim, kada je stigao njihov veliki dan, Aleksis, koja je u to vreme bila nezaposlena, probudila se i samo "znala da mora" da otkaže njihovo venčanje. Zato se okrenula svom partneru i rekla: "Ne možemo da se venčamo danas"- Osvrćući se na značajan dan, Aleksis, koja živi u Fort Vejnu, Indijana, SAD, kaže:

Foto: guruxox / Alamy / Alamy / Profimedia

- Ne mislim da sam zaista sam uradila nešto teže. Bilo je oko 6 ujutro. Rekla sam: "Izvini, ne možemo da se venčamo danas". On me je pogledao i zaspao. Otišla sam u drugu sobu i pozvala mamu. Moja sestra je bila na telefonu sa njegovom porodicom i saopštila im da neću da se udajem. Želela sam da odem i da zgrabim našu ćerku da bih mogla da odem, jer nisam baš želela da budem tamo kada se svi probude i shvate da nema ništa od venčanja. Ponovo sam mu rekla iste reči, a on me je samo pogledao i rekao "O čemu pričaš?". Upitala sam ga da li zaista misli da je ovo brak, a onda sam zgrabila našu ćerku i otišla. Plakala sam ceo dan, to je bilo užasno - prisećala se ona.

U to vreme Aleksis je bila domaćica i majka, pa nije imala ništa. Nije imala posao, ni svoj novac. Sve je bilo njegovo. Sada kada se seti tog dana, misli da je napravila pravu odluku.

Foto: Profimedia

- Sećam se da sam pomislila, bilo je oko 15:00, "Sada bih se već udala". Nisam mogla da verujem da sam zaista donela odluku. Znala sam da nisam srećna u vezi. Samo sam uvek pokušavala da nateram sebe da verujem da jesam jer ga volim. To je nešto što ću uvek imati uz sebe, a to je trauma koju mislim da ću uvek nositi, ali sam pronašla način da se nosim sa tim. Ali mislim da je to bila apsolutno najbolja odluka za mene i moju ćerku.

Moja ćerka je verovatno bila najveći razlog zašto sam otišla. Došlo je do tačke u kojoj, ako nisam mogla to da uradim za nju, to jednostavno nije fer. Ovo je njeno jedino detinjstvo, a ja sam zadužena za to. Svaki put kad ga vidim, to je podsetnik zašto sam otišla. Uvek se ponekad zapitam kada je kasno uveče, i kada sam u krevetu, i usamljena sam, i samo kao: "Volela bih da vratim svoju porodicu", a onda ga ponovo vidim, i to me iznova podseća na loše koje nadmašuje sve dobro i zato sam otišla.

Foto: Tinnakorn Jorruang / Alamy / Alamy / Profimedia

Par se verio 2020., ubrzo nakon što je dočekao svoje prvo zajedničko dete, ali Aleksis objašnjava da je njihova veza trajala i prekidala se između 2019. i 2023.

- Veza nije bila dobra. Bili smo mladi, bili smo nezreli. Dobili smo bebu koju smo želeli i koja je najveći naš blagoslov. Nakon što se moja ćerka rodila, nekoliko puta smo raskinuli i nekoliko puta ponovo bili zajedno. Mislim da sam imala ukupno tri ili četiri prstena zbog toga koliko smo puta raskinuli. Konačno smo 2022. godine počeli da planiramo venčanje i brak. Bilo bi to prelepo venčanje, mislim, da su se stvari promenile - navodi ona.

Majka nikada nije planirala da prekine njihovu vezu na dan svog venčanja i bila je "prestrašena" posledicama.

Foto: Profimedia

- Kada donesete takve odluke, mislite da će vas svi mrzeti. Tako sam se osećala. Mislila sam da ću izgubiti mamu jer je ona platila venčanje. Bila sam užasnuta. Osećam se kao da ljudi misle samo zato što sam rekla da sam otišla na dan venčanja da me jednostavno nije briga ili da sam bezosećajna. Bilo je zastrašujuće, zaista. Bilo je veoma teško. Čak je i moja porodica rekla: "Pa zašto si čekala". Te noći sam zaista otišla u krevet, misleći da ću se probuditi i udati se. Nikada ne bih izabrala da to bude tog dana. Nikada nisam učinila ništa zlonamerno prema njemu. Nikada nisam želela da ga povredim. Razgovarali smo telefonom tog dana nakon što sam otišla. Možda u 16 ​​časova. Samo sam plakala i objašnjavala mu da ne mogu da se udam za njega - istakla je.

Njena priča je bila veoma viralna na mrežama, ali su mnogi osuđivali njen postupak i govorili da je veoma "strašno kada se sve to desi na dan venčanja".

- Još uvek je teško, ali moram da se podsetim da ću pronaći nekoga ko će voleti mene i moju ćerku. Jedva čekam da se jednog dana udam. Jedva čekam da imam još dece - rekla je za kraj, prenosi "NYPost".

