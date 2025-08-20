Slušaj vest

Održavanje živopisnih boja na odeći jedan je od najvećih izazova s kojima se ljudi susreću tokompranja.

Pravilna temperatura pranja, kao i odabir odgovarajućih sredstava za pranje, ključni su za očuvanje svežine i intenziteta boja vaše omiljene odeće.

Idealna temperatura za pranje šarenog veša

Kada je reč o pranju šarenog veša, temperatura je ključni faktor koji određuje da li će boje ostati živopisne ili izbledeti. Optimalna temperatura za pranje većine šarene odeće kreće se između 30 i 40 Celzijusevih stepeni. Ova temperatura dovoljno je niska da zaštiti boje, a istovremeno dovoljno visoka da učinkovito opere odeću.

Foto: Shutterstock

Za posebno osetljive materijale i intenzivne boje, preporučuje se pranje na 30 stepeni. To je idealna temperatura za očuvanje živopisnosti boja kod sintetičkih materijala poput poliestera, najlona i akrila. S druge strane, otpornije tkanine poput pamuka i lana mogu se prati i na 40 stepeni bez značajnog rizika da će izbledeti.

VIDEO: Pranje veša: