Veš-mašine u današnje vreme domaćicama su olakšale spremanje po kući i uštedele vreme. Prema navici, svako od nas pokupi prljav veš i samo stavi u bubanj ne razmišljajući da li su one od pogodnih materijala za ovaj način pranja. Iako su ovi uređaji bele tehnike dosta uznapredovali, ipak postoje neke stvari koje ne bismo trebali da stavljajo u njih.

Stavljanje pulovera i kardigana u mašinu može biti rizično, jer može doći do njihovog skupljanja, oštećenja i deformacija. Pokušajte da ih operete ručno: napunite sudoperu, kadu ili lavabo vodom i dodajte nežno sredstvo za čišćenje.Potopite svoj predmet i ostavite da se skvasi do pola sata; zatim ocedite i isperite. Položite svoje predmete ravno da se osuše.

Da biste to učinili, koristite hladnu vodu i blagi deterdžent. Stavite svoje stvari da se osuše, ali izbegavajte da ih ostavljate na sunčanim mestima, jer to može dovesti do promene boje.