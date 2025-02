- Musolini je u našu salu ušao sa svojom pratnjom ministara i akademika, a Opo, kao predsednik izložbe, vodio ga je, slike nije mnogo gledao. Opo je redom imena svih slikara kazivao, a Musolini je išao dalje, kad je Opo rekao: 'Gospođica Barili', Musolini je stao i pitao: 'Ko, Barilijeva ćerka? Gde je?' Ja izađoh malo bliže, a on me zapita koje su moje stvari, i ja pokazah rukom, a on ostade nekoliko trenutaka gledajući mene i sve se više smešeći, nije rekao ništa više, ostao je tako petnaest do dvadeset sekundi gledajući me, pa onda izađe, a ja videh sve blagonaklone osmehe onih koji su ga pratili - opisala je slikarka susret sa Benitom Musolinijem u Rimu, u pismu majci Danici od 10. februara 1935. godine.