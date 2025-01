Ćufte peći na oko 220 C, dok ne porumene i zapeku se.

U mleveno meso dodati, seckani beli luk, jaja, so, miođiju, mleveni biber. Sve sjediniti, prezle dodati po potrebi. Praviti loptice željene veličine, i ređati u tepsiju podmaznu uljem. Ćufte peći na oko 220 C, dok ne porumene i zapeku se. Paradajz sok pomešati sa origanom, , bosiljkom, šećrom, brašnom i vodom. I preliti preko gotovih ćufti. Staviti ponovo u rernu da se krcka oko 30 minuta na 200 C. Posle 15 minuta pečenja ćufte okrenuti, nastaviti pečenje. Kada se sos zgusnuo, servirati.