Na TikToku se pokrenula rasprava o ispravnoj količini veša koju treba staviti u mašinu kako bi odeća bila dobro i kvalitetno oprana. Naime, jedna korisnica objavila je video u kojem je mašinu napunila do pola, objašnjavajući da je to zato što „ima dovoljno prostora u bubnju kako bi se odeća pravilno oprala“.

Nakon što su pogledali video, pratioci su se zapitali treba li mašinu za veš napuniti do kraja ili ipak ne treba. Mnogi su zabrinuti zbog finansijskih troškova zbog poluprazne mašine za pranje veša ako svaki put koriste deterdžent. „Punim je do vrha i nadam se najboljem“, prokomentarisala je jedna žena.

Stručnjak za uređaje je objasnio da mi zapravo sve vreme radimo pogrešno. Metju Aires iz RDO Kitchens and Appliances potvrdio je da bi mašina za pranje veša trebalo da bude napunjena do oko 75 odsto svog kapaciteta za najbolje rezultate.

„Važno je da budete štedljivi prilikom punjenja mašina za veš i mašine za sušenje, a da istovremeno obezbedite najbolje performanse vaših aparata. Postoje različite veličine mašina za veš, od malih do srednjih i velikih kapaciteta, koje mogu da podnesu više od 10 kg. Kapacitet veš-mašine se uvek odnosi na suvi veš“, pojasnio je on i dodao da se informacije o tome koliko veš-mašina može da podnese nalaze na samoj mašini za pranje veša ili u uputstvu za upotrebu.

„Kada ugurate još jedan par farmerki, rizikujete stotine evra popravke ili ćete čak morati da kupite novu veš mašinu. Naime, kada je veš mašina redovno preopterećena odećom, to utiče na motor koji je odgovoran za okretanje bubnja, što može dovesti do kvara, takođe, prekomerno opterećenje može oštetiti ležajeve mašine za pranje veša, sprečavajući je da radi efikasno i dovodi do oštećenja“, rekao je on.