Otišla sam na sastanak sa razvedenim muškarcem mojih godina, ali kada me je nespretno pokušao poljubiti na zadnjem sedištu taksija, povukla sam se, a on mi je hladno rekao: "Nisi ti više neka mlada". To je bio kraj. Nakon porodičnih gubitaka i menopauze, osećala sam se kao osušena šljiva, a samopouzdanje mi je bilo na nuli. Ali onda su počele da stižu poruke od mlađih muškaraca . U početku nisam mogla da verujem – ali oni vas obožavaju.

"Ubrzo me je jedan 23-godišnjak osvojio šarmom i učinio da se osećam kao zaljubljena tinejdžerka. On je probudio moju senzualnu stranu i podsetio me da je život daleko od završenog. Starije žene imaju mnogo toga da nauče mlađe muškarce, a cela dinamika donosi osvežavajuću promenu. Isprva sam se osećala nesigurno, ali on je brzo otklonio sve moje komplekse i pomogao mi da se ponovo osećam poželjno.