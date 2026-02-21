Slušaj vest

Švedski supermodel, 59, Paulina Porizkova pojavila se u petak, 31. januara, u epizodi emisije "Today", i otkrila svoju zavidnu percepciju starenja.

Rekla je voditeljki Savani Gatri da jedva čeka svoj 60. rođendan, 9. aprila, naglasivši da "nikada nije bila više uzbuđena oko nečeg".

- Platila sam svoje dugove. Podigla sam svoju decu, imala sam porodicu, bila sam žena, uradila sam sve što je društvo očekivalo od mene i znate šta? Moj je red.

U galeriji pogledajte fotografije Pauline Poizkove:

1/5 Vidi galeriju Paulina Porizkova Foto: Printscreen/Instagram/PaulinaPorizkova

Gatri, 53, se nadovezala, rekavši da Porizkova ima novi pogled na starenje u poređenju sa nekoliko godina unazad.

- Da. Osećam kao da se toliko plašimo bora. Da li ste to primetili? Toliko se plašimo bora jer pretpostavljam da čine da osećamo da više nismo relevantne, da nismo više seksi, da nismo više poželjne. Stalno gledam u bore - moje, tvoje, od bilo koje žene koju vidim, i mislim " to je tvoja mapa života, pokazatelj kakav si kao čovek". Zašto želimo to da izbrišemo? Zašto stavljamo bore u isti koš sa aknama?

Paulina Porizkova Foto: Printscreen/Instagram/PaulinaPorizkova

Napomenula je da su akne i bore dve najčešće brige zbog kojih ljudi idu kod dermatologa.

- Akne su bolest, a bore su znak privilegije da ste živi - orden časti.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

