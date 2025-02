Najlepši buket cveća na tvojoj svadbi je onaj u tvojim rukama a to je bidermajer, on predstavlja štafetu sreće ili prenosni pehar, koji ćeš proslediti dalje, sa najboljim željama. Bidermajer, venčani buket, ili kako se još naziva mladin buket, važan je atribut na svakoj ceremoniji venčanja. On predstavlja još jedan simbol bračne sreće.