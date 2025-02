Ne znate gde ćete sa jaknama koje nosite svaki, jer su vam ormani već puni. Mislite da nemate dovoljno prostora za jakne, ali čiviluk uvek možete da postavite u bar neki ćošak. I to ne samo u hodnik, jer po novim trendovima on može da stoji bilo gde, nije rezervisan samo za ulazni hodnik. I ne mora da vam služi samo za jakne, možete ih imati više i to za razne stvari. Okačite jakne, šalove, kape... I što pre u nabavku ovog čiviluka, jer je sada na sniženju!