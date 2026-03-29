Slušaj vest

Otkako je 39-godišnji Dmitrij Bakanov prošle godine preuzeo rukovodeću poziciju u ruskoj svemirskoj agenciji, javnost ne prestaje da bruji o njemu. Naravno, deo publike zanima njegov impresivan CV, ali veći deo interneta okupiran je mnogo bitnijim pitanjem – "ko je ovaj frajer i zašto izgleda kao da je izašao iz holivudskog blokbastera?"

Bakanov je rođen 1985. godine i diplomirao na Univerzitetu ekonomije i finansija u Sankt Peterburgu, gde je stekao titulu doktora ekonomskih nauka. Početak karijere proveo je u banci, ali je ubrzo shvatio da ga papirni svet brojeva ne zanima – ciljao je na svemir.

Od 2008. godine radio je u kompaniji "Sitroniks", a od 2011. do 2019. godine rukovodio je projektom "Gonjec", niskoorbitalnim satelitskim sistemom. Kasnije je bio deo Ministarstva transporta, gde je bio na Čelu digitalne transformacije, a potom i predsednik saveta direktora AО "GLONASS".

Dimitrij Bakanov Foto: Ria Novosti / WillWest News / Profimedia

Sa tolikim postignućima, nema sumnje da je genijalac u svom poslu, ali internet ima potpuno druge prioritete. Njegov izgled pokrenuo je lavinu komentara, a dame su se posebno raznežile.

Dmitrij, javi se, internet pada u nesvest

Od kada je objavljena vest o njegovom imenovanju, komentari na društvenim mrežama su eksplodirali. I dok neki ozbiljno raspravljaju o njegovim kvalifikacijama, većina se bavi mnogo bitnijim stvarima – njegovim licem.

"Dmitrij, voljna sam da istražujem svemir s tobom!", "Mogu li da se prijavim da budem prva dama na Marsu?", "Dmitrij, pozovi me u svoj svemirski brod", „Brate mili, kakav komandant svemira!“, „Brate, lik izgleda kao da kad pogleda raketu, ona sama poleti", „Znači, lik me je lansirao u nesvest, a ne u svemir…“, "Ruski Tom Hardi", bili su samo neki od komentara ushićenih Ruskinja.

Dimitrij Bakanov Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Mikhail Voskresenskiy / Sputnik / Profimedia, Kirill Zykov / Sputnik / Profimedia

Neki ga porede s Ilonom Maskom, dok drugi smatraju da "Holivud treba da uči od Rusije".

Hoće li postati prvi svemirski direktor s fan klubom? Ako sudimo po reakcijama na mrežama – već jeste.

(Kurir.rs/ Blic žena)

