Biti svestan i prepoznati ove taktike je od suštinskog značaja da biste se zaštitili. Drugi ljudi mogu koristiti takve tehnike svesno, ali češće nesvesno, jer su to naučili za preživljavanje tokom procesa odrastanja.

Otkrio je da većina ljudi u visoko kohezivnim grupama ima kognitivnu pristrasnost koja ih dovodi do toga da prihvate stav ili zaključak koji predstavlja percipirani grupni konsenzus, bez obzira na to da li oni sami veruju da je istinit ili tačan.

Da li ste čuli za zloglasne eksperimente poslušnosti Stenlija Milgrama? Milgram, koji se često navodi kao vođa jedne od najneetičnijih psiholoških studija i koji se često pominje u oblasti mračne psihologije, želeo je da proučava poslušnost autoritetu. Proučavao je koliko daleko bi ljudi otišli u poslušnosti autoritetu ako bi to uključivalo nanošenje štete drugoj osobi.

Njegovi nalazi bili su alarmantni – otkrio je da su učesnici bili spremni da daju potencijalno smrtonosne električne šokove drugim ljudima ako im to naredi autoritet, čak i ako je to protiv njihovih ličnih vrednosti.

Prema psihologu Kendri Čeri, do difuzije odgovornosti dolazi jer ljudi pretpostavljaju da će drugi preduzeti akciju, što dovodi do pasivnosti i smanjene verovatnoće pomoći. Manipulatori mogu da iskoriste efekat posmatrača stvarajući situacije u kojima pojedinci oklevaju da deluju ili izazovu manipulativno ponašanje, pod pretpostavkom da će to učiniti neko drugi.