"Kada me Marko zaprosio, bila sam veoma srećna. Nikada nisam imala kao životni cilj da se udam, ali on je bio idealan partner za mene i znala sam da ću sa njim biti bezbrižna. Nikada nisam bila zaljubljena u Marka. Mislim, imala sam ogromno poštovanje prema tom čoveku, ali nisam ga volela onako kako mnogi ljudi zamišljaju ljubav. U našoj vezi romantična strana nije bila neophodna, bila je to partnerstvo zasnovano na međusobnom poverenju i osećaju stabilne budućnosti koju smo jedno drugom pružali. To je bilo dovoljno za oboje," priča Lana.