Za početak, najbolje je da koristite program za pranje osetljive odeće jer je tada centrifuga znatno manja i neće potpuno da isuši odeću, što znači da odeća neće postati gruba. Takođe, odeću operite na niskoj temperaturi sa blagim nebiološkim deterdžentom. On deluje dobro na temperaturama od 20 stepeni, tako da je idealan za hladnije pranje. Osušite odeću prirodno i izbegavajte korišćenje mašine za sušenje veša.

Odeća otporna na plamen takođe zahteva posebnu pažnju. Proverom oznake na odeći možete da utvrdite da li je ona tretirana hemikalijama otpornim na plamen. Ako jeste, nikada je ne perite na temperaturama višim od 50 stepeni. Takođe, nikada nemojte da potapate odeću jer to može da uzrokuje raspadanje hemikalija otpornih na plamen. Stručnjaci upozoravaju da uz sve to ne koristite izbeljivače na odeći otpornoj na plamen jer to takođe može da uzrokuje razgradnju hemikalija otpornih na plamen.