"Vreme sam provodila s advokatima specijalizovanim za porodično pravo pa sam počela da naslućujem da je to područje mog najvećeg zanimanja. Ali, po završetku studija stažirala sam u kancelariji koja se bavila imućnim klijentima, ali to je bilo samo asistiranje ljudima koji se svađaju oko novca i to me nije privlačilo," ispričala je Elizabet pa dodala da je sa 60 godina položila pravosudni ispit.