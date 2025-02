"To mi govori sve što treba da znam o tom čoveku"

Luisa Melčer prisustvovala je najvećem američkom sportskom događaju godine sa suprugom i njegovim prijateljima. Veče koje je počelo s uzbuđenjem brzo se pretvorilo u razočaranje kada se njen suprug pridružio masi koja je izviždala Tejlor, uprkos tome što se, prema Luisinim rečima, i sam smatra obožavateljem pevačice. "To mi govori sve što treba da znam o tom čoveku" , rekla je u viralnom videu objavljenom na TikToku.

Iako su se pojavila pitanja o tome da li je video samo šala, to nije sprečilo korisnike TikToka da iznesu svoje mišljenje. "Ima smisla. Otvoreno je pokazao nepoštovanje prema nečemu što ti je važno, i to pred tobom", napisao je jedan korisnik. Drugi se nadovezao: "Ljudi ne shvataju poentu – ovo zapravo govori mnogo o njemu i njegovom karakteru", "Nije me briga da li je šala – potpuno razumem, i ja bih ga ostavila, a čak ni ne volim Tejlor Svift", jedan je od komentara.