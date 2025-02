Stalno morate brinuti o svom zdravlju, pogotovo kada prođu praznici, a vi vučete još uvek kilažu posle ukusnih i slasnih jela. Nije samo do hrane i do viška kilograma, već I do zdravlja čitavog tela i organizma. Posledice konzumiranja hrane, slatkiša, alkohola i te kako dođu.