On kao otac dosta pomaže po kući, mnogo više od prosečnog srpskog tate, plus imaju i pomoć od obe dede i babe. Misli da ona nema toliko problema koliko tvrdi da ih ima. Čekao je 3 godine posle porođaja nadajući se da će se ona predomisliti , međutim pre par dana mu je rekla da sigurno neće i da je jedno dete njen maksimum," napisao je rođak pa dodao:

"On definitivno ne želi da ostane na samo jednom detetu i ozbiljno razmatra razvod. Smatra da ako Elon Mask može da ih ima 13, onda i on može da ima najmanje dva. Ovako se odlično slažu, ne slažu se 'samo' oko ovoga. U srednjim 30-tim godinama su. Šta biste vi uradili na njegovom mestu?".

"Ako mu zaista toliko znači da ima još jedno dete, neka se razvede. Tačno je da su se pre dogovorili za više ali ljudi se menjaju, i imati decu nije svejedno i nije svakom isto. A ako on smatra da njen stav da je jedno dete previše brige, to je znak da je ne poštuje i ne podržava njeno mišljenje i to je samo po sebi automatski razlog za razvod", "Ako ne može da pređe preko toga neka se razvede, bolje nego da joj kljuca čitavog života. Svakako mislim da će zažaliti ako odbaci inače dobar brak zbog sasvim legitimne ženine odluke, niko ne zna kroz šta je ona prošla sem nje same", samo su neki od komentara u nizu.