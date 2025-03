"Ja samo znam da svekar moli uvek da sedne napred jer mu je ozbiljno muka kad sedi pozadi, pritom je profesionalni vozač doduše u penziji ali to je radio i pre nego se penzionisao. Ovako nam je svima svejedno, svi vozimo pa kako se kome zalomi - osim svekrve i stare babe. One uglavnom traže da sede pored dece. Ne bavimo se trivijalnostima," napisala je jedna korisnica, ali tu se komentari nisu zaustavili:

"Kod mene je uvek bilo da ko je najstariji sedne napred zbog lakšeg izlaza. Nikad nije bilo problema verovatno jer nisu izricali kritike ali shvatam da je to relativno retko kod nas", "Ne može da mama sedne na suvozačevo mesto, a žena pozadi. Svekrve su zlo!", "Moja divna svekrva bi uvek sela do svog sinčića, ubi se da to postigne, ali ja ne dam, pa neka misle da sam luda", "Mislim da ide svekrvi ili kome god da je stariji. Mene bi sramota ubila da starijoj osobi kažem da sedne nazad", "Kupila sam auto zajedno sa suprugom, tako da, ja sedim na suvozačkom, svekrva ima svog muža pa neka sedi s njim gde hoće i to je to", nastavili su da se nižu.