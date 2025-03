"Nakon 35 godina braka, kad smo oboje zagazili u svoje šezdesete, pogoršalo mi se zdravlje. Znamo da je multipla skleroza teška bolest, da ima boljih i težih dana. Tokom loših dana, bila sam gotovo invalid. Gledala sam muža kako me se stidi . Imao je ravno 60 godina kad mi je na kraju rekao: "Mlad sam, zdrav sam i pored sebe zaslužujem mladu, zdravu, mršavu ženu, a ti me previše stresiraš ," započela je žena svoju ispovest pa nastavila:

“I šta reći? Tokom svih onih 35 zajedničkih godina bila sam mu dovoljno dobra – rodila sam decu, brinula se o njima, vodila ih u školu, bavila se svim njihovim školskim aktivnostima, vodila ih na razna mesta s prijateljima. Zajedno smo pokrenuli i posao, a ja sam se i tu dala petsto posto . Dok smo razvijali privatni biznis, to nam je bio sporedni posao. Ja sam radila puno radno vreme kao medicinska sestra, a on je vozio kamion i prvih 15 godina je kući dolazio svega nekoliko puta mesečno. Uvek bi došao na besprijekorno čisto, oprano, ispeglano, s tim da sam ja i ta koja je prala auto, kosila oko kuće i održavala baštu. Sve to istovremeno," nabrajala je nesrećna (bivša) supruga pa dodala:

"On se tokom braka posvetio svom poslu, privatnom biznisu, doškolovanju, svemu što je zacrtao. A onda je meni dijagnostifikovana multipla skleroza, da bi mi on ubrzo rekao da ga to stresira. Znate li na kako me je podli način ostavio? Tako da je pre toga ispraznio sve bankovne račune, prodao što je više mogao od imovine i ostavio me bez ičega," svedoči ova žena, pa nastavlja: