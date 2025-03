Ispovest jedne bake mnoge je navela da stave prst na čelo. Naime, ona kaže da voli svoje unuke , ali da neće da pristane na to da joj briga o njima postane nov životni zadatak.

Umesto toga, odlučila je da postavi jasne granice - pomoći će samo u vanrednim situacijama i to pod uslovima koji njoj odgovaraju. Dalje u tekstu prenosimo vam njenu ispovest u celosti.

- Nisam preterano nežna i cinculjava osoba, niti sam sklona izlivima emocija. Više cenim dela i sposobnost rešavanja problema. Imam svoju profesiju. Kada sam postala majka, počela sam da radim pola radnog vremena . Iako i danas radim na pola radnog vremena, posao me poprilično okupira.

Zato mi nije bilo lako kad su moja deca dobila svoju decu i počela sa različitim zahtevima. Možeš li da pokupiš dete iz škole? Nešto je iskrsnlo. Možeš li da dođeš do nas? Dadilja mora da ode, možeš li da uskočiš? Ja sam baka koja uvek uskače. Ali ja ne želim da budemi baka koja se šetka naokolo, držeći mališana za ruku , preuzima decu iz škole i vrtića, vodi ih kući, hrani, kupa, stavlja na spavanje. Ne, hvala.

Bez obzira na to koliko su moji unuci divni, ja sam svoje majčinstvo odradila i potpuno sam iscrpljena. Svoje sedmo dete odgojila sam umorna od majčinstva, a to je bilo pre dvadeset godina. Baš sam nedavno razmišljala o tome koliko mi je majka pomagala dok su mi deca bila mala. Gotovo nimalo, nažalost. Umrla je kad su moji prvorođeni blizanci imali četiri godine. A i pre toga je već dugo bila bolesna. Koliko mi je svekrva pomagala? Nula bodova! Imala je tri ćerke koje su takođe imale decu i ja jednostavno nisam bila na njenoj listi prioriteta.

Mogu da pokupim decu iz škole ili ih pričuvam, ali ne svaki dan. Sigurno to neću raditi da bi njihova mama mogla da ide na pilates. Uz to, treba da me obaveste najmanje tri dana unapred da bih mogla da oslobodim svoj raspored. Osim u hitnim slučajevima.