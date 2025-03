"Uverava me da me još uvek voli i da želi da ostane u braku, uspoređujući to s jednakom ljubavlju prema dvoje dece. Ali, osećam se zapostavljeno i kao osoba koja s njom deli hipoteku, dok se ona zabavlja s njim. Srećna je, ali osećam da naša veza pati. Kaže da je to moje nezadovoljstvo kod kuće samo još više tera njemu. Ne želim da me napusti, niti ja imam nameru da ostavim nju. Verujem da je ona žena za moj život. Kako da se nosim s tim?"